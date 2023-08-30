الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسقاط صاروخ كروز استهدف شبه جزيرة القرم

إسقاط صاروخ كروز
إسقاط صاروخ كروز

قال مسؤولون روس، اليوم الأربعاء، إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أوكرانيا فوق شرق شبه جزيرة القرم وطائرتين بدون طيار فوق منطقة بريانسك المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا.

اسقاط صاروخ كروز

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال سيرجي أكسيونوف، رئيس شبه جزيرة القرم، عبر “تليجرام”، “قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخ كروز في الجزء الشرقي من شبه جزيرة القرم.. أطلب من الجميع التزام الهدوء والثقة فقط في مصادر المعلومات الرسمية”.

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وقال مستشاره أوليج كريوتشكوف، إن شظايا الصاروخ أشعلت النار بالعشب في الحقل، مؤكدا أن “خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث”، ولم يقدم تفاصيل إضافية حول الصاروخ.

وقال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك الروسية، إن طائرتين بدون طيار أسقطتا اليوم الأربعاء، وتم إسقاط طائرتين بدون طيار فوق منطقة بريانسك”، مضيفا أنه “لم تقع إصابات أو أضرار”.

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