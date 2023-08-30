تخفيضات في أسعار الأدوات المدرسية تصل لـ50%

قال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية، إن وزارة التموين هي من تتكفل بتنظيم معارض "أهلًا مدارس".

وأضاف صفا في تصريحات له، أن المعارض تضم أكبر عدد من المنتجين والمستوردين للسلع، مؤكدًا أن التخفيضات في معرض أهلًا مدارس ستتراوح ما بين 40% و50% عن المعروض في أسواق التجزئة.

دعم الدولة للمواطن:

وأوضح، أن كل التجار المشاركين في معرض أهلًا مدارس يحاولون دعم المستهلك لأن هذه فترة دخول مدارس، بالإضافة إلى دعم الدولة في تخفيض أسعار السلع للمواطنين.

وأشار إلى أن أسعار منتجات الأدوات المكتبية والمدرسية هذا العام أعلى من العام الماضي، خصوصًا أن 80% من مستلزمات الإنتاج مستوردة، وارتفاع الدولار أثر علينا في المنتج، ولكن المصانع في مصر تحاول التقليل من الربحية لدعم المواطن.