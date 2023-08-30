جوجل يطرح أداة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني ومستندات بألوان مختلفة

كشفت جوجل Google عن مزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام مساعد Duet AI لمساعدتك في إرسال رسائل البريد الإلكتروني والمستندات بسرعة. في Gmail، تعتمد الأداة على الميزات الحالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الرد الذكي، انقر، أو اضغط على زر "ساعدني في الكتابة" وسيكون لديك العديد من الخيارات تحت تصرفك.

حدد "اكتب مسودتك" ويمكنك تفصيل نوع الرسالة التي تريد أن ينشئها Duet AI. تقول Google إن الأداة ستكون قادرة على الاستفادة من الرسائل السابقة في سلسلة الرسائل لجعل مسودة الرد أكثر صلة. إذا قام Duet AI بإنشاء رسالة بنبرة قد تكون غير رسمية للغاية، فيمكنك أن تطلب من المساعد جعلها أكثر رسمية. هناك خيارات لجعل المسودة أكثر تفصيلاً أو تكثيفًا، وإذا كنت تشعر بالمغامرة، فيمكنك الضغط على خيار "أشعر أنني محظوظ". تقول Google إن هذا "سيقدم أشكالًا ممتعة من حيث النغمة والأسلوب للمحتوى الذي قمت بصياغته".

الخيارات متشابهة إلى حد كبير في Google Docs، على الرغم من أنك ستتمكن من جعل نغمة ذراع التسوية Duet AI أكثر اعتيادية إذا كنت ترغب في ذلك، هناك خيارات لإنشاء ملخص لقسم، أو مستند بأكمله، واستخدام النقاط النقطية (لعشاق Axios الموجودين هناك) وإنشاء مسودة مختلفة بناءً على وصفك الأولي، بالإضافة إلى ذلك، تقول جوجل أنه يمكنك استخدام تعليمات مخصصة "لتحسين المحتوى الذي تم إنشاؤه". يمكن لأداة "مساعدتي في الكتابة" الخاصة بمحرر المستندات الاستفادة من ميزات اللوحة الذكية.

في الوقت الحالي، يتوفر المساعد الافتراضي الجديد فقط للمؤسسات التي تدفع مبلغًا إضافيًا قدره 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا للوظيفة الإضافية Duet AI for Google Workspace Enterprise، سيكون Duet AI متاحًا للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المستهلكين في الأشهر المقبلة، لكن جوجل لم تكشف عن الأسعار حتى الآن.