تعليق جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن المُفاوضات حول أوكرانيا

أعلن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، أنه لا يعتبر المُفاوضات حول أوكرانيا مُمكنة في الظروف الراهنة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "تعتقدون أن ذلك ممكن الآن عندما تسقط الصواريخ على كييف ويموت الأشخاص في شوارع المدن الأوكرانية؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك".

وفي معرض حديثه عن المساعدات لأوكرانيا، قال بوريل إن "هناك دائما إمكانية لفعل أكثر وأسرع"، لكنه دعا لأخذ بعين الاعتبار الجهود التي قد بذل الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

تُجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أكدت مرارا أنها على استعداد لمفاوضات سلام مع أوكرانيا، لكن ذلك يبدو أمرا مستحيلا في ظل موقف القيادة الأوكرانية الرافض للتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها.

من ناحية أخرى، تُحرز "أوكرانيا"، تقدمًا تدريجيًا في هجومها المُضاد، حسبما أفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، "جون كيربي"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "الحرب مستمرة والأوكرانيون يحرزون تقدما تدريجيا في هجومهم المضاد"، مشيرا إلى أن معارك دموية تجري على عدة محاور في الجبهة.

دعم أوكرانيا بالأسلحة

وأكد أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا، يوم الثلاثاء، تضمنت معدات لإزالة الألغام، والذخائر للمدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS.