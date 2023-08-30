بزيادة 14 جنيهًا.. ضبط تاجر يتلاعب في أسعار السجائر

القت مباحث التموين، القبض على صاحب محل بقالة يبيع سجائر كليوباترا بأزيد من سعرها في نطاق مدينة كفر الشيخ بالمخالفة لسعرها الرسمي، وذلك في إطار توجيهات اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ بضبط المخالفين من تجار السجائر المتلاعبين بأسعارها.

كانت معلومات قد وردت إلى المقدم أحمد بسيوني ، رئيس قسم مباحث التموين في كفر الشيخ بطرح "م.ط.ا"، 48 عامًا، صاحب محل بقالة، ويقيم بمدينة كفر الشيخ، نوع سجائر كليوباترا للبيع بأزيد من سعرها الرسمي بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وشُكلت حملة مكبرة من قسم مباحث التموين بكفر الشيخ، ترأسها رئيس مباحث القسم بناءا على توجيهات اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، بضبط المخالفين من نفس هؤلاء التجار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وتوجهت الجملة ناحية عنوان التاجر المتحرى عنه بعد ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات

وبمداهمة الحملة لمحل التاجر تبين لرجال الحملة بيعه سجائر كليوباترا بسعر 38 جنيهًا بزيادة 14 جنيهًا عن سعرها الرسمي 24 جنيهًا فيما جرى ضبط 480 علبة سجائر كليوباترا كانت مطروحة للبيع بالأسعار الزيادة بالمخالفة للقانون

جرى التحفظ على السجائر المضبوطة بمعرفة رجال الحملة وتحريزها تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حًرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.