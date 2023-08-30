تفاصيل ضبط 5 آلاف كيلو زبيب منتهى الصلاحية

وجهة مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، حملة على لمراقبة الأسواق والقضاء الغش، أسفرت عن ضبط 5 اطنان زبيب منتهي الصلاحية داخل ثلاجة بمدينة طنطا.

كانت وردت معلومات لوكيل وزارة التموين بالغربية عن وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل ثلاجة بمدينة طنطا.

وشكلت الحملة قادها وكيل وزارة التموين وتم استهداف الثلاجة وتم ضبط 5 طن زبيب منتهي الصلاحية انتهاء يونيه ويوليو 2023، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق أخر شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن، ضبط المسؤول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لتصرفه فى 1256 شيكارة دقيق بلدى

مدعم بإجمالى وزن 63 طن دقيق بلدى تصرف لمستحقى الدعم من قبل الدولة، وذلك بعد القيام بعملية جرد، وقيامه ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.