كواليس اللقاء المُرتقب بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي

يعتزم وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، رفقة نظيره التركي هاكان فيدان، خلال زيارته إلى موسكو، مناقشة معايير إمدادات الحبوب الروسية البالغ مليون طن إلى تركيا بدعم مالي من قطر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي: "يعتزم وزيرا خارجية روسيا وتركيا العمل على تحديد معايير تنفيذ مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتنظيم توريد مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا بأسعار منافسة "زهيدة" بدعم مالي من قطر لمعالجتها لاحقًا في الشركات التركية ومن ثم إعادة شحنها إلى الدول المحتاجة".

ووفقًا للوزارة تعتبر موسكو هذا المشروع البديل العملي الأمثل لصفقة البحر الأسود".

الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية:

وأضافت الوزارة أن الجانبين خلال اجتماعهما سيتبادلان وجهات النظر "حول الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية، وستتم مناقشة السبل الممكنة لتسويتها السياسية والدبلوماسية".

وذكر البيان أن الوزيرين سيتطرقان إلى المواضيع الإنسانية في إطار الأزمة الأوكرانية، لتشمل قضايا تبادل أسرى الحرب، وضرورة التزام الجانبين بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بهذا الصدد.

ولفتت الوزارة إلى أن الجانب الروسي يعتزم إثارة مسألة الضرر المترتب على زيادة التعاون العسكري الفني بين أنقرة وكييف.

وأشارت الوزارة إلى أن المحادثات ستشمل "العمل المشترك في مشاريع استراتيجية مثل بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية، وتشغيل خط أنابيب غاز "السيل التركي"، وإنشاء مركز للغاز على الأراضي التركية".

كما سيتم إيلاء اهتمام لعملية تطبيع العلاقات السورية التركية "لإجراء تحليل شامل لقضايا تعميق التعاون في منطقة القوقاز، بما في ذلك استئناف العلاقات بين أرمينيا وتركيا، وإعادة فتح خطوط النقل والاتصالات وإعادة إعمار المنطقة بعد الصراع".

وفي الختام، قالت الوزارة إن الجانبين يعتزمان أخذ الموسم السياحي الحالي في عين الاعتبار، وبحث قضايا الأمن التي تخص المواطنين الروس في تركيا.