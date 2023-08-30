طلاب جامعة الأقصر يحصدون مراكز متقدمة بملتقى سفراء الجنوب بـ"جنوب الوادي"

حصل الوفد الطلابي لجامعة الأقصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، على مراكز متقدمة من خلال مشاركتهم فى برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة تحت شعار سفراء الجنوب، بجامعة جنوب الوادى ، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع معهد إعداد القادة.

وحصد طلاب الجامعة المركز الأول فى تنس الطاولة، كما أحرزوا المركز الثانى فى كرة القدم الخماسية طلبة على مستوى الجامعات، وذلك تحت إشراف الأستاذة ذكاء محمد صبري، مدير إدارة المعسكرات وإعداد القادة برعاية الشباب المركزية بالجامعة، والأستاذ محمد نوبي، مدير رعاية شباب كلية الآثار، والأستاذة رضى موسى حسين، مسجل شئون الطلاب بالجامعة.

وهنىء رئيس الجامعة الطلاب؛ لتفوقهم في الأنشطة التي شاركوا بها بجامعة سوهاج وجامعة جنوب الوادى، مؤكداً على استمرار الجامعة في بناء و إعداد الكوادر الطلابية، وتوفير الدعم اللازم، بما يسهل لهم المشاركة والتنافس مع زملائهم من الجامعات الأخرى.

كما أوصى رئيس الجامعة طلاب جامعة الأقصر بضرورة مواصلة مشاركاتهم في مثل هذه الملتقيات؛ لما تحققه من التقاء الرؤى المختلفة، وتبادل الثقافات، والخبرات مع أقرانهم، وهو مايسهم في تكوين شخصيات مسؤولة وواعية.

وأشار الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب، إلى أن وفد من جامعة الاقصر المتميزين، سيشاركون في فوج المتميزين بالغردقة، وذلك خلال الفترة من ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣ حتى ٢/ ٩ / ٢٠٢٣.