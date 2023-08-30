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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صيانة روتينية على موزع كهرباء طور سيناء الجديد

قال  شركة كهرباء طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، في بيان لها منذ قليل انه، سيتم إجراء صيانة روتينية على موزع الطور الجديد، غداً الخميس الموافق 31/5/2023 ابتداء من الساعة 7 ص وحتي الانتهاء من أعمال الصيانة، وسيتم فصل كل مغذي بالتتابع وسيتأثر بالفصل كلا ما يلي:

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يرجى عدم تشغيل الأجهزه الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.