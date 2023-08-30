صيانة روتينية على موزع كهرباء طور سيناء الجديد

قال شركة كهرباء طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، في بيان لها منذ قليل انه، سيتم إجراء صيانة روتينية على موزع الطور الجديد، غداً الخميس الموافق 31/5/2023 ابتداء من الساعة 7 ص وحتي الانتهاء من أعمال الصيانة، وسيتم فصل كل مغذي بالتتابع وسيتأثر بالفصل كلا ما يلي:

حي الزهراء-المنطقة الصناعية-خط هوائي آبار شرم الشيخ - 88 وحدة-حي النادي-حي السلام - حي الأوقاف-أرض جمعية المطار - مطار الطور-منطقة الجبيل بالكامل - كمين الساحل-المستشفى العسكري-المرور-المجزر الآلي-اللواء 313-قسم الشرطة-مجمع الأفران- المخابرات-مجلس المدينة-مديرية الأمن-الأمن الوطني

يرجى عدم تشغيل الأجهزه الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.