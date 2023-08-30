انعقاد ملتقى السلامة والصحة المهنية بجنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بشركة السويس للزيت، بمشاركة 20 منشأة متخصصة في صناعة الثروة المعدنية، من استخراج البترول و المناجم و المحاجر، وبحضور أكثر من 25 مسئول سلامة وصحة مهنية بتلك الشركات.

وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة في ختام زيارته للمحافظة خلال الأيام القليلة الماضية بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت وسلامة العمال وحمايتهم من المخاطر ، بين العاملين والمسؤولين بالشركات العاملة داخل المحافظات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أنه فى ختام زيارة وزير العمل حسن شحاتة الأخيرة لمحافظة جنوب سيناء، أصدر توجيهاته بضرورة تعزيز علاقات العمل ودعم خطط التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلى الفور استجابت المديرية ونظمت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمشاركة 20 منشأة صناعية، فى صناعة الثروة المعدنية، من إستخراج البترول و المناجم و المحاجر لأول مرة بشركة السويس للزيت صغيرة للتوعية بثقافة السلامة والصحة المهنية، داخل بيئة العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة لطرفي العمل "صاحب العمل والعامل"، تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية.

أن فاعليات الملتقى جرت على مدار يومين بمقر الشركة بجنوب سيناء، لنشر مفاهيم وثقافة وتعليمات السلامة والصحة المهنية وذلك بمشاركة عدد 25 مسئول سلامة وصحة مهنية بالمحافظة، ومنوهاً إلى أن الملتقى تضمن أيضاً محاضرات ألقاها الكيميائي محمد مدكور والكيميائي طارق مصطفى، جرى خلالها مناقشات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين وتبادل الآراء.