أبرزها الفحص الشامل.. الخدمات الطبية بوحدة طب أسرة « حي القرية» بالأقصر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر أن وحدة طب أسرة حي القرية، قدمت نحو 93691 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظه الأقصر، مشيرة الى أن الوحدة تخدم حوالي 27678 فردا.

وتقدم الوحدة العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن:-

▪️عيادة طب الأسرة

▪️الفحص الطبي الشامل

▪️عيادة الأسنان

▪️عيادة تنظيم الأسرة

▪️خدمات المعمل

▪️خدمات أشعة الأسنان

▪️التطعيمات، رعاية الطفل

▪️الإسعافات الأولية

▪️الصيدلية

▪️ خدمات الطب الوقائى

▪️متابعة الأطفال الأصحاء

▪️مبادرات ١٠٠ مليون صحة

▪️التثقيف الصحي

وتقدم الوحدة الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا



▪️لحجز موعد للكشف بالوحدة أو بالمراكز والوحدات التابعة لهيئه الرعاية الصحية، من خلال مركز الاتصال الآلي المجاني 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.