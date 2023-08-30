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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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موعد قبول أوراق المرشحين لرئاسة الزمالك.. فيديو

نادي الزمالك
نادي الزمالك

 قال الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إن النادي يتفاوض مع مصلحة الضرائب المصرية، موضحًا: "النادي عليه مستحقات مالية منذ سنوات ومطلوب أن يسدد هذه المستحقات، ويحدث نوع من المناقشة والتفاوض وتوضيح وجهات النظر للتقدير الذي تم من جانب مصلحة الضرائب". 

 وحول الانتخابات، قال البناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "في يوم 4 سبتمبر، سيتم فتح مكتب قبول أوراق المرشحين لمدة 6 أيام متصلة من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، وسيكون مكانًا لائقًا بنادي الزمالك وأعضائه". 

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 وواصل: "في 20 أكتوبر ستعقد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات"، مشيرًا إلى أن بعض مقدرات النادي شهدت تعثرات كثيرة مثل حمامات السباحة، كما أن مطعم النادي كان مغلقًا لمدة 3 أسابيع وتم فتحه اليوم، وستبدأ الخدمة فيه غدًا.

 ونوه إلى أن العاملين بالنادي الذين يحصلون على ما دون 4000 جنيه صرفوا رواتبهم اليوم، مواصلًا: "المدير الفني الأجنبي أوسوريو كان عقده مع النادي مهددًا، وتم ضخ 72 ألف دولار لهذا الأمر، وجرى صرف الشيك له".

  وتابع: "بالنسبة إلى مستحقات الفريق، فقد حصلوا على مستحقات السفر، ويتم التعامل مع المستحقات الخاصة بالمدربين والإداريين الموجودين في الألعاب المختلفة"، مردفًا: "نعمل على مدار الساعة للوصول بالنادي إلى الاستقرار التام في ظل ظروف في منتهى الصعوبة".

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