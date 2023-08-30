انعقاد أول اجتماع لإدارة مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ورئيس مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، أول اجتماع لمجلس إدارة المركز، بحضور الأستاذ الدكتور وليد عبدالله، مدير المركز، والسادة أعضاء المجلس.

استعرض المجلس بروتوكولات الشراكة بين جامعة الأقصر مع جامعتي عين شمس، والمنيا؛ بهدف التعاون المشترك بين مراكز التعليم المدمج بالجامعات الثلاث.

كما ناقش المجلس مقترح مدير المركز بشأن تحديد موعد بدء الدراسة بالمركز للعام الجامعي 2023-2024.

وقال الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة: إن تأسيس مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر؛ يأتي انطلاقًا من رؤية الجامعة بأن التعليم حق أصيل لكل فرد في المجتمع، كما يسعى مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر أن يكون رائدًا في مجال التعليم في مصر، حيث تتيح الجامعة للدارسين تحت مظلة التعليم المدمج عددًا من البرامج الدراسية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للأستاذ الدكتور وليد عبدالله، مدير المركز؛ لجهوده في سبيل تدشين المركز وعقد بروتوكولات تعاون مع الجامعات الأخرى.

فيما أوضح الدكتور وليد عبدالله، مدير المركز، أن مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر، يتيح الدراسة في كليات متعددة، ويؤهل الدارس للحصول على المؤهلات الجامعية في الكليات التالية: بكالوريوس التجارة، ويتاح به الدراسة بأقسام المحاسبة، وإدارة الأعمال، وإدارة المستشفيات، وليسانس العلوم العربية والإسلامية، وبكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي، وبكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال.

كما وجه مدير المركز، الشكر لرئيس الجامعة؛ لدعمه وحرصه على تأسيس المركز بشكل يليق باسم جامعة الأقصر، كما وجه الشكر للأستاذ الدكتور صالح عبدالمعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، سابقًا، ومدير مركز التعليم المدمج سابقًا، مؤكدًا أن وجود سيادته عضوًا بمجلس إدارة المركز، هو إضافة كبيرة للمركز؛ آملًا تحقيق الاستفادة الكبيرة من خبراته في هذا المجال، وبجهود أعضاء المجلس، وشكر مدير المركز السادة أعضاء مجلس الإدارة؛ لتضافر جهودهم في تحقيق الرسالة المنشودة من تأسيس مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر.