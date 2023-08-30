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الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

نائب محافظ جنوب سيناء يجتمع برئيس مجلس مدينه الطور

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل مبروك الغمرينى رئيس مجلس مدينه طورسيناء، الدكتورة إيناس سمير نائبه اللواء خالد فودة بمقر مجلس مدينة طور سيناء.

 وتم عقد اجتماعا مع إدارة الشؤن المالية والادارة الهندسية واملاك الدولة والتخطيط تم خلالها مناقشة الخطط المسنقبلية الخاصة بالمدينة ورفع كفائه الزراعات والمرافق ( الكهرباء والمياه ) .

ورفع كفائة الحديقه المركزية أمام الديوان العام ورفع كفاءة الاستراحات والإيواء العاجل والأولى بالرعاية، كما حضر اللقاء أحمد الحضرى نائب رئيس المدينة والسيد خالد سكرتير المدينة.