نائب محافظ جنوب سيناء يجتمع برئيس مجلس مدينه الطور

استقبل مبروك الغمرينى رئيس مجلس مدينه طورسيناء، الدكتورة إيناس سمير نائبه اللواء خالد فودة بمقر مجلس مدينة طور سيناء.

وتم عقد اجتماعا مع إدارة الشؤن المالية والادارة الهندسية واملاك الدولة والتخطيط تم خلالها مناقشة الخطط المسنقبلية الخاصة بالمدينة ورفع كفائه الزراعات والمرافق ( الكهرباء والمياه ) .

ورفع كفائة الحديقه المركزية أمام الديوان العام ورفع كفاءة الاستراحات والإيواء العاجل والأولى بالرعاية، كما حضر اللقاء أحمد الحضرى نائب رئيس المدينة والسيد خالد سكرتير المدينة.