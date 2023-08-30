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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عماد البناني: المهمة صعبة والرياضة بدون الزمالك والأهلي ملهاش طعم

الدكتور عماد البناني
الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك

 قال الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إنه قبل المهمة في ظل ظروف وتوقيت صعب، مؤكدًا: "الرياضة ملهاش طعم من غير نادي الزمالك أو الأهلي". 

 وأضاف البناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "القانون ينص على أنه عند استقالة، أو تعذر إدارة الهيئة الرياضية من مجلس إدارة يتولى الأمر مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي لمدة معينة". 

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 فراغ إداري:

 وتابع: "بعد استقالة المدراء الثلاثة في نادي الزمالك أصبح هناك فراغ إداري، وبالتالي صدر قرار بتعيننا، وهو عبارة عن قرار تشكيل لجنة ثلاثية لتسيير أعمال نادي الزمالك الرياضي العاجلة والضرورية لحين عقد الجمعية العمومية".

 الزمالك عريق:

 فيما قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ نادي الزمالك كبير وعريق، لكنه مرّ بتحديات ومشكلات في السنوات الأخيرة، وهو ما أثر على استقراره وأدائه الرياضي. 

 وأضافت أنّ الدولة دعمت النادي في كل أزماته، أما ممثل الدولة في هذه المرحلة، فهو وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الذي لا يستطيع أحد إنكار مجهوده ومحاولاته لاستقرار نادي الزمالك. 

 وتابعت: "مؤخرًا، وبعد استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، شكل لجنة ثلاثية مؤقتة لاستقرار النادي حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، واختار في المجلس المؤقت الدكتور عماد البناني، وهو شخصية محترفة في مجال الرياضة ومشهود له بالكفاءة والحيادية، ولكن بعض الأصوات أشعلت الأجواء ونفذت وقفات احتجاجية اعتراضًا على تعيين اللجنة، وهناك كثيرون يرفضون هذا النوع من الاحتجاجات".

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