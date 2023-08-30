غرفة صناعة الدواجن تكشف سبب انخفاض الأسعار بالأسواق (فيديو)

كشف سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، سبب انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.

الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف:



وقال سامح السيد في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" هناك انخفاض في أسعار الدواجن في الأسواق المصرية بعد أن تم الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف مما أدى إلى وفرة الأعلاف في الأسواق وبالتالي انخفاض الأسعار"، مضيفًا:" يتم إنتاج 4 ملايين فرخة يوميًا".

وتابع سامح السيد:" من دخل منظومة الإنتاج الداجني أكبر ممن خرجوا من المنظومة، مردفًا: "سعر كرتونة البيض في المزرعة 110 جنيهات، والسعر العادل لكرتونة البيض من 115 لـ 118 جنيهًا ".

وأوضح رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة :" كيلو الدواجن بـ 56 جنيهًا في المزرعة وسعر الدواجن العادل للمستهلك من 62 لـ 64 جنيهًا للكيلو".