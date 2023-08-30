مصر من أكثر الدولة جاهزية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية، إن الغرب دائمًا بخيل في منح الاستثمار المصحوب بالمعرفة التكنولوجية، ولكن درجة التعاون على المستوى التكنولوجي مع دول تجميع "بريكس"، مثل الصين والهند وروسيا سيكون أفضل كثيرًا من الغرب.

وتابع "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن مصر من الممكن أن تستفيد بصوة كبيرة في المجال السياحي بعد الانضمام لـ"بريكس"، خاصة وأن نسبة مشاركة دول تجمع "بريكس" في القطاع السياحي كبيرة للغاية مثل الهند والصين.

جذب الاستثمارات

ولفت إلى أن مصر لا تستطيع أن تجاري الصين أو روسيا أو البرازيل في التبادل التجاري، لأن الميزان التجاري يميل بشدة لصالح هذه الدول، ولكي نحقق توازن في هذا الأمر، فمصر في حاجة للجذب استثمارات كبيرة لتجمع "بريكس" بشكل مباشر.

ونوه إلى أن مصر من أكثر الدول جاهزية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، بعد الانضمام لـ"بريكس"، خاصة مع المشاريع التي حدثت في مجال البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.