سامسونج تطلق لأول مرة تطبيق الوصفات الذكية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

كما وعدت الأسبوع الماضي، أطلقت سامسونج تطبيق Food، وهو تطبيق "شخصي ومدعوم بالذكاء الاصطناعي للطعام والوصفات" بثماني لغات وفي 104 دولة حول العالم. وهو يعتمد على قاعدة بيانات الطعام الخاصة بـWhisk، وهو تطبيق استحوذت عليه سامسونج قبل بضع سنوات - ويشبه نسخة من Whisk التي كشفت عنها الشركة العام الماضي. ونظرًا لوجود سامسونج الكبير في المطابخ بثلاجاتها الذكية وغيرها من الأجهزة، فإن إطلاق تطبيق الطعام والوصفات يبدو خطوة منطقية للشركة.

يتيح التطبيق للمستخدمين البحث عن الوصفات حول العالم وحفظها ووضع خطط أسبوعية لتناول الطعام. أعدت الشركة أكثر من 160 ألف وصفة للإطلاق، ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد في المستقبل. يمكن أيضًا تشغيل Samsung Food على الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية Samsung Family Hub مثل الثلاجات، مع السماح للمستخدمين بإدارة المكونات والتسوق وما إلى ذلك.

أطلقت سامسونج تطبيق Food، وهو تطبيق وصفات "يدعم الذكاء الاصطناعي".

يمكن للمستخدمين حفظ الوصفات في أي وقت، ويقوم التطبيق بتحليلها وتوحيد التنسيق وتنظيمها لإنشاء قوائم تسوق بناءً على المكونات. ويمكنه أيضًا تقديم توصيات للوصفات بناءً على المواد الغذائية المتوفرة والتي يديرها المستخدم. حتى أنه يحتوي على وظيفة "تخصيص الوصفة" التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتغيير وصفات الوصفات وإنشاء نسخ نباتية أو نباتية، على سبيل المثال. وتضيف سامسونج: "سيكون المستخدمون قادرين على إنشاء وصفات مدمجة، مثل الإصدارات الكورية من الأطباق الإيطالية، وضبط وقت الطهي أو مستوى المهارة في الوصفات".

ويستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء توصيات لخطط الوجبات اليومية الفردية بناءً على التفضيلات الغذائية وأنواع المأكولات المفضلة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل المكونات الغذائية في أي وقت، ويمكن للمستخدمين إضافة عناصر إلى قوائم التسوق ثم إرسالها مباشرة إلى الخروج من التجارة الإلكترونية لمتاجر التجزئة. ومن خلال الطهي المتصل، يتيح للمستخدمين تسخين الأفران مسبقًا وضبط المؤقتات ونقل إعدادات الطهي إلى الأجهزة المدعومة عبر وضع الطهي الموجه خطوة بخطوة.

وقالت سامسونج الأسبوع الماضي إنها تأمل في تأمين مليون مستخدم للتطبيق حول العالم. على الرغم من وجود العديد من تطبيقات الوصفات (Mealtime، وPaprika، وYummly، وما إلى ذلك)، إلا أن سامسونج قد تتمتع بميزة من خلال بيع الملايين من أجهزتها الذكية - مما يجعلها كمية معروفة للمستهلكين.

وتخطط سامسونج لإضافة ميزات جديدة، مثل التكامل مع Samsung Health لمزامنة المعلمات مثل مؤشر كتلة الجسم واستهلاك السعرات الحرارية، مع تقديم اقتراحات لإدارة النظام الغذائي. وسيتضمن التطبيق تقنية رؤية الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2024، مما يسمح لشركة Samsung Food بالتعرف على العناصر الغذائية من خلال الكاميرا وتقديم تفاصيل مثل معلومات التغذية. أصبح تطبيق Samsung Food متاحًا الآن للتنزيل على نظامي التشغيل Android وiOS.