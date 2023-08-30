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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

هاكرز يُهاجمون بنوكًا في التشيك ويُطالبون بوقف الدعم لأوكرانيا

هاكرز
هاكرز

 هاجمت "مجموعة هاكرز"، يُقال إنها مُوالية لروسيا، 5 بنوك في التشيك، وطالبت بوقف تقديم الدعم لأوكرانيا، حسبما أفادت وسائل الإعلام التشيكية، مساء اليوم الأربعاء.

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 ونقلت وكالة CTK التشيكية نقلًا عن الإدارة الوطنية للأمن السيبراني والمعلوماتي والخبراء من شركة Pricewaterhouse Coopers أن 5 بنوك واجهت مشاكل فنية على إثر تعرضها لهجوم DDoS، تعطلت بنتيجته بعض الخدمات.

 موقع بورصة براغ للأوراق المالية:

 وتعرض موقع بورصة براغ للأوراق المالية لهجوم أيضًا.

 وحسب معطيات السلطات التشيكية، فإن الهاكرز كانوا من مجموعة تسمى NoName057 (16)، وطالبوا المؤسسات المالية التشيكية بوقف تقديم الدعم لأوكرانيا.

 وقالت المتحدثة باسم الإدارة الوطنية التشيكية للأمن السيبراني والمعلوماتي، إيفا رايليخوفا، إن الإدارة تقدم كل المساعدات الممكنة للمؤسسات المالية التي تعرضت للهجوم.

 وطمأن خبير الأمن السيبراني في شركة Pricewaterhouse Coopers، ماريك نييدلي، زبائن البنوك، مؤكدًا على سلامة ودائعهم ومشيرًا إلى أن الحديث يدور عن تعطل بعض الخدمات فقط مؤقتًا.