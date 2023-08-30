جوجل لم تقصد تمامًا تسريب Pixel 8 Pro على موقعها الإلكتروني

نشرت جوجل Google صورة لجهاز Pixel 8 Pro قبل أن تكشف النقاب عن الجهاز... في اليوم الذي أعلنت فيه Apple عن حدث إطلاق iPhone 15 في 12 سبتمبر.

اكتشف حساب على X (Twitter سابقًا) يسمى AndroidSetting (عبر The Verge) صورة لشخص يحمل هاتفًا باللون البيج على أذنه على صفحة في متجر جوجل Google. لم يعد بإمكاننا رؤية الصورة على الصفحة، التي تروج لاشتراكات وخدمات Google، ولكن يقال إن نصها البديل يقرأ: "يقوم شخص بإجراء مكالمة على هاتف Pixel 8 Pro باللون الخزفي".

ويشبه الجهاز الموجود في الصورة الهاتف الموجود في الصور المسربة مسبقًا للنموذج الأولي للنموذج. توجد كاميراته الخلفية داخل لوحة زجاجية واحدة داخل شريط معدني مرتفع يمتد على كامل عرض الهاتف. وبطبيعة الحال، يوجد شعار Google "G" في منتصف الجهاز. استنادًا إلى التسريبات السابقة الأخرى – نعم، كان هناك الكثير – تتكون مجموعة كاميرا Pixel 8 Pro من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تسمح بدخول ضوء أكثر بنسبة 50 بالمائة وكاميرا سوني فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل. ويشاع أيضًا أنه سيحتوي على شاشة مسطحة بدلاً من الشاشات المنحنية المشابهة لـ Pixel 6 Pro وPixel 7 Pro. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يأتي مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وسرعة شحن قصوى تبلغ 27 واط.

ليس لدى Google Pixel 8 Pro تاريخ إطلاق بعد، لكن عملاق التكنولوجيا كشف النقاب عن الجيلين السابقين خلال حدث أقيم في أكتوبر 2021 و2022.