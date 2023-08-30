وحدة طب أسرة « الأقالته» بالأقصر تقدم أكثر من 112 ألف خدمة طبية للمنتفعين

أصدرت هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، بيانًا أوضحت خلاله الانجازات التي حققتها وحدة طب أسرة الاقالتة، والخدمات التي تقدمها الوحدة.

وذكر البيان أن الوحدة تخدم حوالي 26263 فرد، وقدمت الوحدة 112219 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظه الأقصر.

وتقدم الوحدة العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن:-

▪️عيادة طب الأسرة

▪️الفحص الطبي الشامل

▪️عيادة الأسنان

▪️عيادة تنظيم الأسرة

▪️خدمات المعمل

▪️خدمات أشعة الأسنان

▪️التطعيمات، رعاية الطفل

▪️الإسعافات الأولية

▪️الصيدلية

▪️ خدمات الطب الوقائى

▪️متابعة الأطفال الأصحاء

▪️مبادرات ١٠٠ مليون صحة

▪️التثقيف الصحي

وتقدم الوحدة الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا



وبينت الهيئه أنه في حال حجز موعد للكشف بالوحدة أو بالمراكز والوحدات التابعة لهيئه الرعاية الصحية، فيمكن للمنتفع من خلال مركز الاتصال الآلي المجاني 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.