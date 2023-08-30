التحقيق فى واقعة العثور على جثمان شاب متحلل ومعلق في السقف

تباشر النيابة العامة بالمعصرة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب متحللة ومعلقة في السقف في إحدى الشقق السكنية بالمعصرة.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما صرحت النيابة بدفن جثة المجنى عليه عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من فتاة يفيد بعثورها على جثة شقيقها معلقة في السقف في إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب عمره 23 سنة، يرتدى كامل ملابسه والجثة في حالة تعفن تام لمرور عدة أيام على وفاته، وحول رقبته حبل وتم إنزال الجثة ونقله لمشرحة زينهم

ويجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفى لمعرفة ملابسات الحادث، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة لرصد دخول أي شخص للعقار وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ومن جهة أخرى شهدت منطقة أوسيم شمال غرب محافظة الجيزة ، حادث مأساوي راح ضحيته "بائع خضار" ، حيث اقدم شقيق زوجته ، على إنهاء حياته طعنا بسلاح أبيض "سكين" خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات نشبت بين المجني عليه وزوجته ، بمنطقة أوسيم شمال غرب محافظة الجيزة،وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،من ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وإلي تفاصيل الجريمة المروعة ، ونقلا عن محرر بوابة الوفد الذي انتقل إلي مسرح الجريمة بشارع القارطين بمنطقة أوسيم ، وحسب شهود العيان ؛ قالوا أنه عندما كانت تشير عقارب الساعة إلي العاشرة بعد موعد العشاء ، أقتحم عامل يدعي "حلمي ابراهيم بائع خضار ، منزل المجني علية "عصام محمد شعبان يبلغ من العمر 45 عامًا ، ويعمل بائع خضار .

التحريات في واقعة أوسيم

وقد بيت النية وعقد العزم واعد سلاح أبيض "سكين ، قام باخفائها بين طيات ثيابه "جلابية "، وأودي بحياته بطعنيتن في البطن .

وقد كشفت التحريات ، أن المتهم والمجني عليه تشاجرا بسبب ، خلافات نشبت بين المجني عليه وزوجته وحاول تهدأت الموضوع والعودة إلي منزلها الإ انها رفضت فقام المتهم بطعن زوج شقيقته حتي سقط في بركة من الدماء .