رئيس اتحاد التايكوندو يستقبل بعثة منتخب فلسطين على هامش معسكر القاهرة

استقبل المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، بعثة منتخب فلسطين للتايكوندو بمقر الاتحاد في استاد القاهرة الدولي.

تناول اللقاء دعم سبل التعاون بين الاتحادين وتبادل الدروع التذكارية بين المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري وإيهاب سليم رئيس لجنة التخطيط والعلاقات الخارجية بالاتحاد الفلسطيني للتايكوندو ورئيس بعثة المنتخب الفلسطيني في القاهرة .

وخاض منتخب فلسطين للناشئين والناشئات معسكر إعداد في القاهرة استعدادا لبطولة آسيا ، خاض خلاله تدريبات مشتركة مع أبطال منتخب مصر للناشئين والمنتخب الكويتي والمشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى وأكاديمية Elite

ويغادر المنتخب الفلسطيني القاهرة مساء اليوم الأربعاء متجها إلى بيروت للمشاركة في بطولة آسيا 2023

محمد مصطفى يؤكد عمق العلاقات مع الاتحاد الفلسطيني

من جانبه أكد المستشار محمد مصطفى على عمق العلاقات مع الاتحاد الفلسطيني والاتحادات العربية بصفة عامة والتي تحرص على التواجد في معسكرات بمصر للاستفادة من الخبرات المصرية المميزة خاصة في رياضة التايكوندو.

في حين أعرب رئيس بعثة منتخب فلسطين عن سعادة بحفاوة الاستقبال من الأشقاء في مصر وكرم الضيافة من الاتحاد المصري للتايكوندو موجها الشكر للمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ومؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، معربا عن تمناياته بمزيد من التعاون مع الاتحاد المصري في الفترة المقبلة.