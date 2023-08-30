عاجل
فرحة عارمة تجتاح أفراد الجيش والشعب الجابوني عقب الإطاحة بالرئيس بونجو.. فيديو رسميًا .. إنتر ميلان يعلن التعاقد مع بافارد  قادمًا من بايرن ميونخ موعد قبول أوراق المرشحين لرئاسة الزمالك.. فيديو
الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس اتحاد التايكوندو يستقبل بعثة منتخب فلسطين على هامش معسكر القاهرة

رئيس اتحاد التايكوندو
رئيس اتحاد التايكوندو يستقبل بعثة الاتحاد الفلسطيني

استقبل المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، بعثة منتخب فلسطين للتايكوندو بمقر الاتحاد في استاد القاهرة الدولي.

تناول اللقاء دعم سبل التعاون بين الاتحادين وتبادل الدروع التذكارية بين المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري وإيهاب سليم رئيس لجنة التخطيط والعلاقات الخارجية بالاتحاد الفلسطيني للتايكوندو ورئيس بعثة المنتخب الفلسطيني في القاهرة .

txt

أبطال الموهبة "للتايكوندو" يواصلون تدريباتهم بنادى أبوتيج الرياضى

txt

محافظ كفر الشيخ يهنئ ريماس الدسوقي لفوزها بالمركز الأول فى بطولة الجمهورية للتايكوندو

وخاض منتخب فلسطين للناشئين والناشئات معسكر إعداد في القاهرة استعدادا لبطولة آسيا ، خاض خلاله تدريبات مشتركة مع أبطال منتخب مصر للناشئين والمنتخب الكويتي والمشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى وأكاديمية Elite 

ويغادر المنتخب الفلسطيني القاهرة مساء اليوم الأربعاء متجها إلى بيروت للمشاركة في بطولة آسيا 2023

محمد مصطفى يؤكد عمق العلاقات مع الاتحاد الفلسطيني

من جانبه أكد المستشار محمد مصطفى على عمق العلاقات مع الاتحاد الفلسطيني والاتحادات العربية بصفة عامة والتي تحرص على التواجد في معسكرات بمصر للاستفادة من الخبرات المصرية المميزة خاصة في رياضة التايكوندو.

في حين أعرب رئيس بعثة منتخب فلسطين عن سعادة بحفاوة الاستقبال من الأشقاء في مصر وكرم الضيافة من الاتحاد المصري للتايكوندو موجها الشكر للمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ومؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، معربا عن تمناياته بمزيد من التعاون مع الاتحاد المصري في الفترة المقبلة.