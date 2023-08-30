الحفل الختامي للفوج الثالث من معسكر إعداد القادة السابع

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، فعاليات الفوج الثالث من معسكر إعداد القادة السابع بالمدينة الجامعية، والذي يتم تنظيمه تحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومحمد متولي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر .

بدأت فعاليات الحفل بالوقوف دقيقة حداد على روح القائد نعيم أحد مدربي فريق الكشافة بالمعسكر، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من آيات من الذكر الحكيم، كما تخلل الحفل عددا من الفقرات المتنوعة وفقرة غنائية للطالب شريف شاكر وفقرة عزف موسيقي من طلاب كلية التربية النوعية بقيادة الدكتورة هبة عبد الكريم و الدكتور أحمد الجوهري، وفقرة كورال الجامعة.

تم عرض فني لطالبات كلية تربية طفولة بقيادة الدكتورة أميرة قطب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما اشتمل الحفل فقرات غنائية فردية لطلاب الجامعة، وفقرة غنائية من أداء الدكتور إبراهيم غريب ، وعرض من جوالة جامعة الزقازيق من المشاركين بالفوج الثالث.

وخلال كلمته رحب الدكتور عاطف حسين بأبنائه المشاركين في جميع فعاليات وأنشطة المعسكر هذا العام، مشيرا إلى أن المعسكر يضم برنامجآ متميزآ يتضمن ندوات تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية للطلاب في مختلف المجالات وأنشطة كشفية ودورات تنمية بشرية الي جانب الانشطة الرياضية بالتوازي مع تنظيم الانشطة الفنية، مؤكدا أهمية المشاركة بكافة الأنشطة الطلابية لما لها من دور كبير فى صقل مهارات الطلاب .

ومن جانبه قدم الدكتور أحمد عناني خالص الشكر لرئيس الجامعة على رعايته لكافة الانشطة الطلابية بالجامعة وتوجه أيضا بالشكر إلي الدكتور عاطف حسين على توفير كافة سبل الدعم بكافة الأنشطة الطلابية ، كما توجه أيضا بالشكر لمجلس إدارة المعسكر وجميع المشاركين فية، مقدما الشكر لرعاية الشباب بالجامعة واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر علي جهودهم الكبيرة فى تنظيم مسابقات المعسكر للخروج بصورة مشرفة تليق باسم جامعة الزقازيق .

وفي ختام الإحتفالية قام نائب رئيس الجامعة بتكريم الطلاب المشاركين بمختلف الأنشطة في المعسكر ، كما تم تكريم إدارة المدن الجامعية، والقائمين علي تنفيذ فعاليات المعسكر ومدربى الأنشطة وأعضاء هيئة التدريس من المحاضرين فى الورش المختلفة.