أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس ٣ أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثاربمصر القديمة

وكانت معلومات قد وردت إلى وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، تفيد بـ قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

العثور علي جثة شاب فى حالة تعفن معلقًا فى السقف بمنطقة المعصرة

كما تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب عشرينى فى حالة تعفن معلقًا فى السقف بمنطقة المعصرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من فتاة بعثورها على جثة شقيقها معلق فى السقف فيإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب عمره 23 سنة، يرتدى كامل ملابسه والجثة فى حالة تعفن تام لمرور عدة أيام على وفاته، وحول رقبته حبل وتم إنزال الجثة ونقلها لمشرحة زينهم.

ويجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفى لمعرفة ملابسات الحادث، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة لرصد دخول أى شخص للعقار وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.