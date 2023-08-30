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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تامر أمين يعلق على أنباء حسم انتقال محمد صلاح للسعودية.. الموضوع عاجبه (فيديو)

تامر أمين و محمد
تامر أمين و محمد صلاح

علق الإعلامي تامر أمين، على احتمالية انتقال محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

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أحمد موسى يطالب محمد صلاح بعمل وطني.. مسئولية نحو بلده (فيديو)

وقال الإعلامي تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار" مساء اليوم، :" محمد صلاح مش بيتكلم خالص عن الجدل المثار عن انتقاله للاتحاد السعودي وعاجبه إنه حديث العالم بالحديث عن انتقاله على اتحاد جدة السعودي".

محمد صلاح سيكون في جدة يوم الاثنين المقبل

وتابع تامر أمين :" يورجن كلوب يؤكد دائما أن محمد صلاح باق في ليفربول، وإدارة ليفربول قامت بنشر فيديو لمحمد صلاح وهو يقوم بالتدرب في الجيم، بينما هناك مصدر سعودي أكد أن محمد صلاح سيكون في جدة يوم الاثنين المقبل للانضمام على اتحاد جدة ".

ولفت تامر أمين :" شبكة  espn العالمية أصدرت تقرير بعنوان قضي الأمر.. صلاح في السعودية الأسبوع المقبل "، مضيفا:" من حقنا نقلق قلق إيجابي على محمد صلاح لأن كلنا بنعتبر صلاح فخرنا وابننا وأسطورتنا".

 

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