حبس اللمتهمين بالاتجار فى المخدرات سنة مع الشغل

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهمين بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات، بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث الواقعتين إلى شهرى مارس ومايو عام 2023، بدائرة مركز طما، عندما وجهت النيابة لكلا من (ع. م) عامل، و(م. أ) عامل، تهمة إحراز الهيروين، بقصد الاتجار، وذلك بعد ورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى المخدرات وترويجها على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المنهمين وبحوزتهما عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وتم التحفظ على المضبوطات وتمت، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق أخر، حددت محكمة النقض جلسة 22 يناير أمام دائرة الإثنين بجلسة للنظر في طعون شيري وزمردة برقم 16090 لسنة 92 على حكم حبسهما خمس سنوات , كانت محكمة النقض الاقتصادية أحالت الطعن الى النقض الجنائي في جلسة سابقة , وجاء في مذكرة الطعن المقدمة من الدكتور هاني سامح المحامي مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الاجراءات و تجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الالكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الالكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الالكتروني من عدمه وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات