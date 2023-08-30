من البحر الأعظم للدقي.. حركة السيارات بالدائرى

شهد الطريق الدائرى مساء اليوم كثافات مرورية متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وقد شهدت الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة صباح اليوم، زحاما فى حركة السيارات بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات أوقات الذروة للزحام على مدار اليوم بالكامل.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

على حافَة الهاوية.. التنقيب عن الآثار وحلم الثراء السريع

انتشرت فى الآونة الأخيرة جرائم التنقيب عن الاثار طمعًا فى الثراء دون تعب وعمل، فعندما يملأ الطمع قلب الإنسان ويراوده حلم الثراء السريع يبدأ فى الحفر والتنقيب عن المساخيط، فياخذه حلمه لحافة الهاوية، الكثير من هؤلاء راحت حياتهم تحت الأنقاض أثناء عملية الحفر، وأخرين تم القبض عليهم وفى انتظار حكم القضاء.

خلال السطور التالية نرصد تفاصيل بعض قضايا التنقيب عن الآثار وضحايها

لعنة الفراعنة.. مصرع عاملين انهارت عليهما الحفرة أثناء التنقيب عن الآثار

لقى عاملين مصرعهما خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل بأبوالنمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين داخل منزل فى أبو النمرس، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاملين انهارت عليهما حفرة خلال التنقيب عن الآثار، ما أسفر عن مصرعهما، وتم انتشال الجثتين، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر.

مصرع عامل أصيب بحالة اختناق أثناء التنقيب عن الاثار بمنشأة ناصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الأثار بأحد العقارات في دائرة القسم، مما نتج عنه وفاة شخص آخر.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

وكانت نجحت الداخلية فى ضبط شخصين لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بالقاهرة مما نتج عنه وفاة آخر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها (عامل - مقيم بذات العنوان) ، عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.​

بالفحص تبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – ونجلها - مقيمان بدائرة القسم) وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضى ملك الأولى بذات العقار محل سكنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة ونجلها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة اختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، مما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على صاحب عقار واخرين أثناء الحفر أسفل عقار بمصر القديمة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار «ملك أحدهم» وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.