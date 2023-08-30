أنباء عن إصابة نائب وزير الإسكان السابق في انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون

أنباء عن إصابة نائب وزير الإسكان السابق إثر انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 57 بطريق وادي النطرون اتجاه العلمين وتم نقله لمسشتفى اليوم الواحد لتلقى العلاج.

أنباء عن إصابة نائب وزير الإسكان السابق في انقلاب سيارة ملاكى بطريق وادي النطرون

تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بالكيلو 57 بطريق وادي النطرون اتجاه العلمين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها ونتج عن الحادث إصابة المهندس حسن عبدالعزيز حسن، 78 سنة، نائب وزير الإسكان السابق بجرح بالرأس بطول 5 سم.

وتم نقله لمستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

سرقوا 850 ألف جنيه ..حبس موظف و5 آخرين بمدينة نصر

كما أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر بحبس موظف سابق بشركة و٥ آخرين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاستيلاء على 850 ألف جنيه من الشركة بمدينة نصر لعدم إعطاء الموظف باقى مستحقاته المالية، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط الجناة ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من مالك شركة شحن بدائرة القسم بتلقيه إتصالاً هاتفياً من موظفين بالشركة أبلغوه بأنهم عقب استلامهم مبلغ مالى وقدره 850 ألف جنيه من مخزن تابع للشركة ملكه لتوريده بمقر الشركة الكائن بدائرة القسم، وحال توقفهم أمام مقر الشركة مُستقلين سيارة تابعة للشركة فوجئوا بسيارة لم يتمكنوا من التقاط أرقام لوحاتها تتوقف أمامهم ويترجل منها عدد أربعة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء تجاههم وتعدوا عليهم بالضرب وسرقه المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبى الواقعة 6 أشخاص منهم سائق بالشركة محل البلاغ، تم ضبطهم.

وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق إعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وتضرره من إدارة الشركة لعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهمين على ارتكاب الواقعة حيث قاموا باستئجار سيارة واستغلوها وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهم ضبط جزء كبير من المبلغ المسروق، وكذا ضبط 7 هواتف محمولة ودراجة نارية تم شرائهم بالمبالغ المالية المتحصلة من الواقعة، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم واتهموهم بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.