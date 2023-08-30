لم تجد سيدة أمامها لعدم قدرتها على سداد ديونها الإ التخلص من حياتها، بإلقاء نفسها من الطابق السابع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

لعدم قدرتها على سداد ديونها..سيدة تتخلص من حياتها في عين شمس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة ترتدى كامل ملابسها وبها كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، ودلت التحريات على أن المتوفاة ألقت بنفسها من الطابق السابع بعد مشاجرة مع شقيقتها.

وأضافت التحريات أن المتوفاة حصلت على أموال من الجيران، بالإضافة لقروض من البنوك ولم تستطع سدادها بالإضافة لمطالبة الدائنيين لشقيقتها بسداد تلك الأموال وعندما عاتبتها شقيقتها على تلك الأموال انتابتها حالة نفسية سيئة، وقفزت من شرفة شقتها بالطابق السابع ولقيت مصرعها على الفور، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفية لمعرفة ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

سرقوا 850 ألف جنيه ..حبس موظف و5 آخرين بمدينة نصر

كما أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر بحبس موظف سابق بشركة و٥ آخرين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاستيلاء على 850 ألف جنيه من الشركة بمدينة نصر لعدم إعطاء الموظف باقى مستحقاته المالية، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط الجناة ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من مالك شركة شحن بدائرة القسم بتلقيه إتصالاً هاتفياً من موظفين بالشركة أبلغوه بأنهم عقب استلامهم مبلغ مالى وقدره 850 ألف جنيه من مخزن تابع للشركة ملكه لتوريده بمقر الشركة الكائن بدائرة القسم، وحال توقفهم أمام مقر الشركة مُستقلين سيارة تابعة للشركة فوجئوا بسيارة لم يتمكنوا من التقاط أرقام لوحاتها تتوقف أمامهم ويترجل منها عدد أربعة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء تجاههم وتعدوا عليهم بالضرب وسرقه المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبى الواقعة 6 أشخاص منهم سائق بالشركة محل البلاغ، تم ضبطهم.

وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق إعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وتضرره من إدارة الشركة لعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهمين على ارتكاب الواقعة حيث قاموا باستئجار سيارة واستغلوها وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهم ضبط جزء كبير من المبلغ المسروق، وكذا ضبط 7 هواتف محمولة ودراجة نارية تم شرائهم بالمبالغ المالية المتحصلة من الواقعة، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم واتهموهم بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.