انقلاب الجابون.. من الفوزلـ الإقامة الجبرية علي بونجو يستغيث بالعالم

صخرة الانقلاب تحطم الجابون

بعد ساعات من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي كرست فوز بونجو بولاية ثالثة، أعلن عسكريون اليوم الأربعاء إنهاء النظام القائم، في الجابون ووضع الرئيس المنتهية ولايته علي بونجو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية.

أحداث انقلاب الجابون

بدات أحداث الانقلاب بظهور مجموعة من كبار الضباط في القوات المسلحة الجابونية يعلنون اليوم الأربعاء، توليها السلطة وإلغاء النتائج المعلنة للتو للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال العسكريون إن الرئيس البالغ 64 عامًا قيد الإقامة الجبرية، محاطا بأسرته وأطبائه.

علي بونجو انتُخب عام 2009 رئيسًا بعد وفاة والده عمر بونجو وشن حملة ضد الخونة والمنتفعين، الذين ظنوا أنه انتهى عام 2018 بعد إصابته بجلطة دماغية.

منذ إصابته بالجلطة الدماغية، شكّك معارضوه مذاك في قدراته العقلية والبدنية على قيادة البلاد، حتى أن البعض ادعى أنه يستخدم شبيها له.

رغم التصلب في ساقه وذراعه اليمنى الذي يمنعه من التحرك بسهولة، حرص على بونجو على طمأنة زواره المنتظمين من دبلوماسيين وغيرهم.

على مدى 14 عاماً من توليه الرئاسة، اضطر علي بونجو إلى القتال أكثر من مرة، وهو يواجه حالياً انقلاباً يهدف إلى إنهاء حكم عائلته المستمر منذ 55 عاماً.

لم يكن علي بونجو شغوفًا بالسياسة في شبابه، فقد كان مسافرًا محبا للموسيقى، وأراد أن يكون جيمس براون الغابوني وسجّل شريطًا بعنوان سول، ديسكو، فانك عام 1978.

وفور إعلان فوز بونجو رسميًا بحصوله على 64,27% من الأصوات مساء الثلاثاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريًا اليوم الأربعاء، عبر شاشة محطة “غابون 24” من القصر الرئاسي.

اعتبر العسكريون أن الانتخابات لم تستوف شروط الاقتراع الشفاف، واستنكروا حكمًا غير مسؤول يتسبب بتدهور مستمر للتماسك الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى.

واستغاث علي بونجو في مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا بالعالم لإنقاذه من الانقلاب، الذي وضعه تحت الإقامة الجبرية، وحرمه من عائلته.