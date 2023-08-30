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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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صندوق مكافحة التعاطي يفجر مفاجأة عن نسبة السيدات المدمنات في مصر.. فيديو

الدكتور عمرو عثمان،
الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي

كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، معلومات وبيانات بشأن المدمنين ونسب الإدمان في مصر.

وأكد عثمان، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أبرز مميزات لصندوق الإدمان والتعاطي مجانية العلاج والسرية.

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التضامن: انخفاض نسبة تعاطي الإدمان في مصر لـ5.9%

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خطة شاملة لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان والمخدرات بالدقهلية

ولفت إلى أن مجانية علاج الإدمان لا تعني قلة جودته، متابعا: “6% ممن يتقدم للعلاج من الإدمان من فئة الإناث”.

وبشأن علامات الإدمان السلوكية، أضاف مدير صندوق مكافحة الإدمان أنها تتمثل في “اضطرابات النوم، تغير الأصدقاء، العصبية، اختفاء الأشياء الثمينة في البيت، انهيار التحصيل الدراسي للطالب، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، تدهور مستوى الطعام”.

ونوه إلى أن نسبة الإدمان بلغت حول العالم نسبة 5.5%، وفي مصر وصلت لـ 5.9% في الإدمان، أما في التعاطي فقد بلغت لنسبة في مصر 2.4%.

وأكد أن نسب المتعاطين تزيد في الفئات العمرية من 15 لـ60 سنة، وذلك وفق مسح علمي تم مع وزارة الصحة والمركزي للإحصاء والبحوث الجنائية.


العلاج قسريًا

ولفت إلى أنه لا يوجد علاج قسري حاليا للمدمنين في مصر والعالم، موضحًا أن العلاج القسري يحتاج إجراءات قضائية وقرار من النيابة ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، كون العلاج الإجباري يتطلب حجز المريض قسريًا دونًا عن إرادته، مؤكدا أن العلاج النابع عن رغبة المريض يسهل كثيرًا في مساعدة الأطباء وشفاءه سريعًا.


ولفت إلى أن الصندوق تلقى مناشدات كثيرة من الأسر لإلزام أبنائهم على العلاج، موضحًا أن الصندوق يبحث حاليًا مع وزارة الصحة آليات العلاج القسري بما يتفق مع حقوق الإنسان.


وأشار إلى أن الإدمان يُعد مرضا نفسيًا مزمنا قابل للانتكاسة لو لم يحدث علاجه بشكل سليم، لذلك تُعد عملية المتابعة له ضرورية بشكل كبير.


واستعرض مراحل علاج المدمن، قائلا إن أول مرحلة، سحب المخدر من الجسم وليست مرحلة صعبة كما تظهرها الدراما، تستغرق فقط أسبوعين.


وتابع: "تعتبر فترة تأهيل المدمنين مهمة لذلك تم إطلاق مبادرة "بداية جديدة" بهدف تدريب المتعافين من الإدمان على حرف جديدة".

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