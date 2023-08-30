«الفجالة» تودع المبيعات الكبيرة وشنط الأثرياء تبدأ من 1000 جنيه

«الفجالة» أشهر أسواق الأدوات المدرسية والشنط بوسط القاهرة، تمتد نار الأسعار لتحرق جيوب أرباب وربات الأسر.

قال صاحب أحد محال الشنط المدرسية بالفجالة يدعى عمرو أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار الشنط المدرسية هذا العام مؤكدًا أن الأسعار تبدأ من 300 جنية للشنطة وتصل الشنطة حتى ألف جنيه لـ«البراندات» الشهيرة.

وأشار إلى أن لكل مرحلة دراسية متطلباتها من الشنط، حتى أن هناك شنطًا مستوردة وأخرى صناعة محلية، ورغم من أن الشنط المحلية تتميز بخامة جيدة غير موجودة فى الشنط المستوردة ولكن ما يميز الشنط المستوردة التقفيل النهائى، متمنيًا أن تكون الصناعة المحلية تلتفت لهذا الأمر فمع توافر الخامة الجيدة والتقفيل الدقيق ستنهض الصناعة المحلية.

وأشار مصطفى صاحب أحد محال المستلزمات المدرسية إلى أن الأسعار تزداد يوميا وبنسب كبيرة جدًا ففى السنوا ت الماضية كانت الأسعار تزداد بنسبة 10% كل عام ولكن هذا الموسم ارتفعت الأسعار إلى الضعف، موضحًا أن «الآلة الحاسبة الأصلية كانت بـ400 وبـ500 جنيه والآن أصبحت بـ900 جنيه والكشاكيل والأقلام كل حاجة زادت الضعف والإقبال قليل جدًا حتى لو كان فى إقبال، ولى الأمر اللى كان بيجى ياخد الكشاكيل والكراريس باللفة واتنين وتلاتة كمان، حاليًا بيجى يقول عايز كشكولين وكراستين.

وركزت جولة «الوفد» على الأسواق الشعبية وأسواق الجملة.. أما ما يطلق عليها أسواق أولاد الذوات فحدث ولا حرج.. فالشنط أسعارها تبدأ من ١٠٠٠ج وتصل إلى 3 آلاف جنيه.

والزمزميات بين 1٥٠ - ٥٠٠ جنيه، وكذلك المقالم الجلد إلى غير ذلك من مستلزمات اليوم الدراسى من قص ولزق وخلافه.