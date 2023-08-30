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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

“بشوف عيونك” .. جديد هيثم شاكر على يوتيوب

هيثم شاكر
هيثم شاكر

اطلق الفنان هيثم شاكر، أجدد أعماله الغنائية تحت عنوان “بشوف عيونك”، علر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

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هيثم شاكر يطرح "رنة خلخال" على يوتيوب

 أغنية بشوف عيونك، من كلمات محمد شافعي وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

 

آخر الإصدارات الغنائية لـ هيثم شاكر

وكان هيثم شاكر، طرح آخيرًا أغنية تحمل اسم "رنة خلخال"، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان كريم محسن وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

 

وطرح مؤخرًا النجم هيثم شاكر، أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم "حكايتنا كملت" وهى من كلمات تامر حسين وألحان محمد الصاوى وتوزيع شريف مكاوى، وتحمل طابع الأغانى الرومانسية.

 

وأكد هيثم شاكر مؤخرًا أنه احترف الغناء منذ 21 عامًا، وطوال عمله الفني لم يرهب الوقوف على المسرح، وكشف هيثم شاكر، في لقاء ببرنامج "سهرانين"، مع النجم أمير كرارة على قناة أون أي، سر بكائه على مسرح جدة خلال إقامة حفل السعودية، قائلا: "الحفلة دي مستني يومها من 20 سنة، وأنا لما حلمت أنى أبقى مطرب كنت اتولدت وعيشت في السعودية 14 سنة".

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