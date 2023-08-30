الأرصاد تزف بشرى عن حالة الطقس (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد ستنتهي بداية من يوم الجمعة.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن انخفاض درجات الحرارة في مصر بداية من يوم الجمعة ويستمر حتى نهاية الأسبوع، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدته مصر اليوم وستشهده غدا لن يستمر كثيرا، موضحة أن مصر سجلت 37 درجة مئوية على القاهرة اليوم.

فصل الصيف سينتهي رسميا يوم 22 سبتمبر المقبل

وتابعت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف سينتهي رسميا يوم 22 سبتمبر المقبل، ومن ثم يعود فصل الشتاء من جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن نسب الرطوبة هي التي تجعل المواطن يشعر بارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر من الذي هو عليه.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية أن مصر ستشهد غدا استمرار في ارتفاع درجات الحرارة، و ستسجل محافظة القاهرة 36 درجة مئوية في الظل، ولكن بسبب ارتفاع نسب الرطوبة سيشعر المواطن بدرجات حرارة أعلى.