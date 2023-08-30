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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

طقس أوروبي يطغى على البلاد الأسبوع المقبل.. فيديو

النيل وبرج القاهرة
النيل وبرج القاهرة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تأثر مصر بموجة الطقس السيء الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية من أمطار ورياح وعواصف.


وأكدت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه ليس واردًا تأثر البلاد بأي موجات من الطقس السيئ قادمة من السعودية، موضحًا أنه اعتبارًا من الجمعة المقبل ستشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بسبب نشاط رياح قادمة من جنوب أوروبا.

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ولفتت إلى أن اليوم الأربعاء شهد تسجيل أعلى درجة حرارة هذا الأسبوع 37 درجة بالقاهرة الكبرى، مضيفة أن غدا الخميس تسجل العظمى 36 درجة بالقاهرة الكبرى.


وأوضحت أن الجمعة المقبل تشهد البلاد تحسن في الأحوال الجوية، يستمر على مدار الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه اعتدنا خلال شهر سبتمبر تسجيل درجات حرارة أقل من معدل أغسطس.


وحذرت منار غانم، من الشبورة المائية خلال فترات الصباح، مناشدة قائدي السيارات بضرورة القيادة بحذر خلال فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر.

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