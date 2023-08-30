وزير الرياضة يهنئ السباح هيثم عادل من ذوي الهمم لنجاحه في عبور بحر المانش

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي السباح هيثم عادل من ذوي العمم لنجاحه في عبور بحر المانش في فريق تتابع بين إنجلترا و فرنسا و ذلك حيث بدات المحاولة فى الساعات الاولى من الخميس 24/8/2023 و قطع الفريق المسافة فى 12 ساعة و 33 دقيقة.



وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن أبطال ذوى الهمم والقدرات أو قادرون باختلاف هم كنز مصر الحقيقى والوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والانجازات التى نفخر بها لانهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف فى الجمهورية الجديدة.



وتضم البعثة، السباح هيثم عادل - من ذوى الهمم - من مصابى الخدمة العسكرية على كرسى متحرك للأول مرة فى العالم، السباح أحمد أسامة، والسباحة الأولمبية شيرويت حافظ، والسباحة المجرية ديانا توث ذات 16 ربيعا، بالاضافة إلى السباح عبد العزيز شلبى، ومدرب الفريق خالد شلبى.



وقام السباحين الفريق الخمسة بالتناوب بالسباحة إجمالى المسافة هى حوالى 45كم، كل سباح يقوم بالسباحة ساعة كاملة.



