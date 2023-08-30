وكيل زراعة المنيا يكلف مديرين جدد للإدارة الزراعية والمكافحة البستانية

أصدر الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 ، كتابا دوريا، لتكليف اثنان من قيادات المديرية لشغل وظيفة مدير الإدارة الزراعية بالمنيا ، وآخر مديرا لإدارة المكافحة البستانية بالمنيا.

وصدق وكيل الوزارة الدكتور عمر صفوت ، علي تكليف كل من ، المهندس عوض شحاته عوض مهندس زراعي مسؤل حماية الاراضي بالمديرية ، الى مديرا للإدارة الزراعية ، والمهندس عمر محمد احمد، مدير الإدارة الزراعية بمركز المنيا، لتولي منصب مديرا لادارة المكافحة البستانية، وذلك بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطريقة القانونية.

وكان مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية، قد تقدم بمذكرة تفصيلية للعرض علي وكيل الوزارة، للضعف الإشرافي من مدير الإدارة الزراعية بمركز المنيا ، وقد وافق وكيل الوزارة واصدر قرار التكليف ، وذلك للدفع بتسيير الأعمال وانتظامهما بشكل جيد.