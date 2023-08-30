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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الجمباز الفني يشارك في بطولة رومانيا الدولية

بوابة الوفد الإلكترونية

 يشارك المنتخب المصري لرجال الجمباز الفني في بطولة رومانيا الدولية والمقرر إقامتها بالعاصمة الرومانية "بوخارست" خلال الفترة من 1 وحتى 3 سبتمبر المقبل وذلك استعدادًا لبطولة العالم.

 ووصلت بعثة الفراعنة إلى رومانيا منذ قليل استعدادًا لخوض البطولة الدولية والتي يشارك بها العديد من اللاعبين المميزين على مستوى العالم.

 ويمثل أبناء النيل في هذه البطولة كل من: "علي زهران - أحمد المراغي - عمر العربي - أحمد عبدالرحمن - محمد منتصر عفيفي - زياد خاطر".

 ويقود المنتخب فنيًا جمال مطر، المدير الفني، وعرفات أحمد، المدرب العام والخبير يڤجيني كوزين، ويترأس البعثة الدكتور محمد علي، كما يشارك شريف جودت كحكم مرافق.

 ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، أن المنتخب المصري يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.
 وأضاف أمين أن منتخب الجمباز الفني رجال يسير بخطى ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية على أعلى مستوى.

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