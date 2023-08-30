استمرار فعاليات مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة " ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك ناقش فرع ثقافة الفيوم في ندوة تثقيفية عنصري السيرة الهلالية، والنسيج اليدوي المسجلان بقائمة اليونسكو للتراث غير المادي، ضمن الاحتفالات المستمرة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمرور 20 عامًا على توقيع مصر اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي مع اليونسكو.

أدارت الندوة سحر الجمال مسئول الثقافة العامة بالفرع، وتحدثت خلالها الدكتورة هبه الشوشاني أستاذ النسيج اليدوي بكلية التربية النوعية، عن تاريخ صناعة النسيج وارتباطه الوثيق بمتطلبات الحياة المعيشية لدى القدماء المصريين، وأشارت إلى تطور صناعته عبر العصور المختلفة بدءًا من العصر القبطي مرورا بالعصور الإسلامية، وحتى العصر الحديث.

وأضافت "الشوشاني" أن محافظة الفيوم تعد من أكثر المحافظات التي اشتهرت بصناعة النسيج الذي يمتاز بالألوان الزاهية والرسوم المتنوعة، مما جعله ينافس على المستوى العالمي، بالرغم من مواجهته لبعض المشكلات كالكساد السياحي بعد جائحة كورونا، والعائد المادي البسيط.

مناقشة قصص السيرة الهلالية بفرع ثقافة الفيوم

من جانبه ناقش الدكتور إبراهيم حنفي أستاذ التراث الشعبي بأكاديمية الفنون، بعض قصص السيرة الهلالية منها قصة أبو زيد الهلالي، وعزيزة ويونس، وغيرها لتوضيح الفرق بين التاريخ والسيرة الهلالية، كما تناول قضية الثأر فى السيرة الهلالية، مشيرا لأهمية تلك الفعاليات التي تقام بهدف إحياء التراث حفاظا على السير الشعبية من الاندثار.

وأقامت مكتبة مطرطارس احتفالية ضمن فعاليات النشاط الصيفي بالتعاون مع مركز إنسان للتخاطب وتنمية المهارات، تضمنت الاحتفالية ورشة فنية للرسم الحر والتلوين نفذها كلا من جهاد صلاح مدير مركز إنسان و شيماء عبد الرحمن، إلي جانب مسابقات ثقافية ترفيهية نفذتها شيماء عباس، بجانب عروض مواهب للأطفال في الغناء و الإنشاد، وفي الختام تم توزيع بعض الهدايا الرمزية علي الأطفال.

واختتمت الفعاليات التي أقيمت ضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بفقرة عزف على الربابة، وعرض أراجوز بعنوان ''الكنز الحقيقي" تقديم الفنان إميل الفونس وبمشاركة الفنان عيد عثمان، وسط تفاعل كبير من الأطفال.