تجديد اعتماد كلية طب المنصورة للمرة الثالثة على التوالي

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تجديد اعتماد كلية الطب من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة على التوالي، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.

وأكد خاطر، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم بما يحقق تطور وتحسن ملحوظ في العملية التعليمية التي لا تقتصر على تطوير المناهج بشكل مستمر ولكنها تستهدف أكثر تطوير إمكانيات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مما يترتب عليه تخريج أفضل مستوى من الأطباء لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن تجديد الاعتماد للمرة الثالثة يُعد نتاج فريق عمل مؤسسي مكون من الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى جانب توفير الموارد والإمكانيات اللازمة للتطوير المستمر لعناصر العملية التعليمية والبحثية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف شومة، عميد كلية طب المنصورة، أن حصول كلية الطب على المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في الأبحاث المنشورة دوليًا بالإضافة إلى النقلة النوعية التي حققتها الجامعة خلال السنوات الماضية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري وفقًا لخطة الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع، والتي ترتكز على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية، للنهوض بالعملية التعليمية واستمرار العمل داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن الكلية تهتم بنشر مفاهيم وثقافة الجودة، وتنمية قدرات الجهاز الإداري من خلال وضع خطط تدريبية لهم بشكل دوري للنهوض بمستوى أدائهم، كما تقوم كلية الطب بدورها المجتمعي من خلال تقديم خدماتها الطبية المميزة للمجتمع إلى جانب إطلاق العديد من القوافل الطبية تضم نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية تُقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان.