رفع 445 طن قمامة ومخلفات صلبه وأتربة من شوارع المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين؛ لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال مشاركة 9 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأكد أنه تم رفع 405 طن قمامه و30 طن مخلفات صلبه و10 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

ومن جانبه أوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة والسادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في كل من مراكز ومدن المنصورة، وبلقاس واجا، وشربين، ومنية النصر، والسنبلاوين، وميت غمر، ونبروة ومحلة دمنة، لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شملت الاعمال رفع الأتربة بشارع أحمد ماهر وغسيل ارصفه شارع الجيش و الجلاء وتقليم الأشجار وتهذيب الحشائش بحديقه عروس النيل والحدائق العامه بشارع الجيش رفع كفاءه النظافه العامه بشارع العبور وعبد السلام عارف ومحمود شاهين و سندوب والمجزر و الترعه واداب والجلاء بورسعيد والمشايه والجمهورية وقناه السويس و الجيش وسعد زغلول والدراسات و عزبه عقل وشارع محمد عبده وقولونجيل.

وأكد المحافظ، على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.