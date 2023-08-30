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الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طقس الخميس شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36 درجة

بوابة الوفد الإلكترونية

حالة الطقس والأرصاد يبحث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة بعد الإعلان عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

هيئة الأرصاد الجوية، توقعت أن يشهد غدا الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية.

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طقس كفرالشيخ .. حار نهارًا معتدل ليلًا والعظمى 36 درجة

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حالة الطقس في أسيوط ودرجة الحرارة

 ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم 

كما يكون الطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا الخميس ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق ما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس:

 

القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 26 درجة.

 والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة.

وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

 وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة   .