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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خالد الجندي يكشف حكم فوائد البنوك.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفضائيات في العصر الحالي أصبحت تؤثر بشكل كبير على الفتاوي، والحصول على فتاوى صحيحة من الفضائيات هذه الأيام أمر في غاية الصعوبة

 وأوضح، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة dmc، اليوم الأربعاء، أن المواطنين ينقلون الفتاوي دون أن يعلموا من قائلها ويقرأون العنوان فقط ولا ينظرون في المتن ويتصورون كل شيء بناء على ما قرأوه في العنوان فقط.

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تحريف عناوين الأخبار

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن تحريف العنوان في الأخبار يشكل خطورة كبيرة ويجعل الناس يهاجمون قائل الكلام دون أن يعلموا صحته.

وأكد أن الله حرم الربا ولكن بعض الناس يحاولون أن يربطوها مع البنوك وفوائدها من أجل شل الحركة الاقتصادية، والحقيقة أن فوائد البنوك ليست محرمة لأن الله قال في كتابه: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”.

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