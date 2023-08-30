عاجل
كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيًا وتستفز العالم مُجددًا التضامن: انخفاض نسبة تعاطي الإدمان في مصر لـ5.9% أوكرانيا تشن هجومًا حادًا على البابا فرانسيس قرار حكومي بانتهاء انقطاع الكهرباء خلال أيام.. فيديو
الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعاون مكثف بين "بحوث الصحراء" وشمال سيناء لدمج أبنائها في التنمية الزراعية المستدامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صباح اليوم وفد علمي من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة وخلال اللقاء أكد "محافظ شمال سيناء' ان القيادة السياسية في الوقت الحالي تولي كل إهتمامها للتنمية الشاملة في سيناء مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة من الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة لخدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن. 

txt

الزراعة تكشف سبب انخفاض سعر الدواجن.. وفرنا خامات الأعلاف

دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة

 ومن جانبه أفاد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، وأضاف" زغلول"  أن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الإستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة والمركز،  وإقامة وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية لتحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء. 

 وفي سياق متصل ذكر الدكتور حسام عبد العال رئيس برنامج  دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة ان اللقاء تناول سبل تنفيذ  الأنشطة التطبيقية لدعم أهالي القرى العائدة بالشيخ زويد ورفح خلال الأيام المقبلة ، والوقوف على أهم المشكلات المتعلقة بالتنمية الزراعية بتلك المنطقة ووضع حلول عملية للتغلب عليها فضلا عن بعض الأنشطة الأخرى التي تستهدف الشباب والمرأة البدوية. 

txt

الزراعة تبحث الدورة الزراعية ومساحات الموسم القادم

    وفي نهاية اللقاء أثنى محافظ شمال سيناء على ما تقوم به وزارة الزراعة من جهود في سبيل خدمة المزارع السيناوي معربا عن تقديره للدور الهام الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة مؤكدا تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون بين المركز والمحافظة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة على أرض سيناء.

 

مواد متعلقة

إخلاء سبيل 8 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة والتحريض على قلب نظام الحكم

الزراعة تكشف سبب انخفاض سعر الدواجن.. وفرنا خامات الأعلاف

وكيل وزارة الزراعة بقنا: أزمة الأسمدة سببها سيارات النقل