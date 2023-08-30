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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بالفوز على الزمالك ودجلة .. فريق المنيا يختتم معسكره بالقاهرة استعداداً للدوري الممتاز

فريق المنيا
فريق المنيا

اختتم فريق نادي المنيا الرياضي  مواليد 2007 لكرة القدم معسكره بالقاهرة ، بعد ان خاض 4 وديات، وتمكن من بالفوز في مباراتين والتعادل والخسارة في مباراتين أخرتين، في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد بالدوري الممتاز.

 

وخاض فريق نادي المنيا لكرة القدم ،  خلال فعاليات المعسكر أولى مبارياته أمام وادي دجلة ، وتمكن خلالها  فريق المنيا من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة (3-2)، وواجه في اليوم التالي ، فريق نادي الزمالك ، وتمكن من تحقيق الفوز  بنتيجة (3-2).

 

كما تعادل فريق المنيا  لكرة القدم ، مع فريق أسوان في ثالث الوديات ، بهدف لكل فريق، واختتم  فريق المنيا المعسكر بخسارة تلقاها في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)،  ومن المقرر، خوض فريق المنيا لكرة القدم ، منافسات الدوري الممتاز الخميس القادم الموافق 7 سبتمبر، بمواجهة طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكرية.

 

رافق فريق  المنيا ، خلال المنافسات كل من  ، شادي عادل عضو مجلس الإدارة ومشرف قطاع الناشئين، والكابتن طه حسن المدير الفني لقطاع الناشئين، وأعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق.