بالفوز على الزمالك ودجلة .. فريق المنيا يختتم معسكره بالقاهرة استعداداً للدوري الممتاز

اختتم فريق نادي المنيا الرياضي مواليد 2007 لكرة القدم معسكره بالقاهرة ، بعد ان خاض 4 وديات، وتمكن من بالفوز في مباراتين والتعادل والخسارة في مباراتين أخرتين، في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد بالدوري الممتاز.

وخاض فريق نادي المنيا لكرة القدم ، خلال فعاليات المعسكر أولى مبارياته أمام وادي دجلة ، وتمكن خلالها فريق المنيا من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة (3-2)، وواجه في اليوم التالي ، فريق نادي الزمالك ، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة (3-2).

كما تعادل فريق المنيا لكرة القدم ، مع فريق أسوان في ثالث الوديات ، بهدف لكل فريق، واختتم فريق المنيا المعسكر بخسارة تلقاها في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، ومن المقرر، خوض فريق المنيا لكرة القدم ، منافسات الدوري الممتاز الخميس القادم الموافق 7 سبتمبر، بمواجهة طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكرية.

رافق فريق المنيا ، خلال المنافسات كل من ، شادي عادل عضو مجلس الإدارة ومشرف قطاع الناشئين، والكابتن طه حسن المدير الفني لقطاع الناشئين، وأعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق.