معلق في السقف.. الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور علي جثمان شاب بالمعصرة

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة ، جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب عشرينى فى حالة تعفن معلقًا فى السقف بمنطقة المعصرة

جثة معلقة في السقف ..الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور علي جثة شاب في المعصرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من فتاة بعثورها على جثة شقيقها معلق فى السقف فيإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب عمره 23 سنة، يرتدى كامل ملابسه والجثة فى حالة تعفن تام لمرور عدة أيام على وفاته، وحول رقبته حبل وتم إنزال الجثة ونقلها لمشرحة زينهم.

ويجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفى لمعرفة ملابسات الحادث، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة لرصد دخول أى شخص للعقار وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

سيدة تتخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السابع

وفي واقعة أخري ، أقدمت سيدة على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السابع لعدم قدرتها على سداد ديونها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة ترتدى كامل ملابسها وبها كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، ودلت التحريات على أن المتوفاة ألقت بنفسها من الطابق السابع بعد مشاجرة مع شقيقتها.

وأضافت التحريات أن المتوفاة حصلت على أموال من الجيران بالإضافة لقروض من البنوك ولم تستطع سدادها بالإضافة لمطالبة الدائنيين لشقيقتها بسداد تلك الأموال وعندما عاتبتها شقيقتها على تلك الأموال انتابتها حالة نفسية سيئة وقفزت من شرفة شقتها بالطابق السابع ولقيت مصرعها على الفور، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفية لمعرفة ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.