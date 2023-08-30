سيارة تُنهي قصة حب اختتمت بقبلة مثيرة على رصيف.. شاهد

سجلت كاميرات المراقبة في الشارع اللحظة المروعة التي دهست فيها سيارة شابًا وصديقته أثناء تقبيلهما لبعضهما على رصيف في البرازيل.

ويظهر الفيديو المتداول جوناثان ريبيرو، 31 عامًا وصديقته 26 عامًا وهما يسيران مع كلبهما في الجزء الجنوبي من ساو باولو يوم الأحد الماضي عندما اصطدمت بهم سيارة بالقرب من محطة وقود.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم سحل ريبيرو وشريكه على طول الرصيف قبل توقف السيارة وحاول أحد المارة إيقافها لمنع هروب السائق البالغ من العمر 30 عاما.

سائق مخمور

نتيجة لذلك، تم نقل ريبيرو إلى مستشفى بلدية كامبوليمبو بالبرازيل، حيث توفي متأثرا بجراحه، لكن صديقته أصيبت بكسر في الكتف وكدمات في الرأس والقدمين.

وأجرى ضابط الشرطة اختبارا للكحول للسائق ليظهر أنه كان تحت تأثير الكحول، كما تم العثور على كمية من الكحول في السيارة.

بعد الاستجواب، أخبرهم أنه لا يتذكر القضية، لذلك تم اعتقاله وتقديمه إلى القاضي، الذي منحه الإفراج المؤقت.

وفي ظل ظروف الإفراج، يجب أن يظهر الرجل في المحكمة مرتين في الشهر، ولا يسمح له بمغادرة المنطقة التي يعيش فيها لأكثر من يوم و 8 ساعات، كما يجب عليه إخطار المحكمة بتغيير العنوان ويحظر عليه زيارة الحانات والنوادي الليلية وبيوت الدعارة وما إلى ذلك.

شاهد الفيديو:

https://www.dailymail.co.uk/video/news/video-3005025/Video-Fatal-moment-car-plows-kissing-couple-Brazil.html