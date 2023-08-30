عاجل
سيارة تُنهي قصة حب اختتمت بقبلة مثيرة على رصيف.. شاهد مستشار الرئيس: متحور كورونا الجديد ليس خطيرا وأعراضه تشبه البرد (فيديو) القمر الأزرق العملاق يضيء السماء الليلة.. راقبوه
الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

سيارة تُنهي قصة حب اختتمت بقبلة مثيرة على رصيف.. شاهد

دهست السيارة الحبيبين
دهست السيارة الحبيبين مباشرة عقب قبلة على رصيف

سجلت كاميرات المراقبة في الشارع اللحظة المروعة التي دهست فيها سيارة شابًا وصديقته أثناء تقبيلهما لبعضهما على رصيف في البرازيل.

ويظهر الفيديو المتداول جوناثان ريبيرو، 31 عامًا وصديقته 26 عامًا وهما يسيران مع كلبهما في الجزء الجنوبي من ساو باولو يوم الأحد الماضي عندما اصطدمت بهم سيارة بالقرب من محطة وقود. 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم سحل ريبيرو وشريكه على طول الرصيف قبل توقف السيارة وحاول أحد المارة إيقافها لمنع هروب السائق البالغ من العمر 30 عاما. 

txt

حادث تصادم يتسبب في إصابة 6 أشخاص على الطريق الأوسطي

txt

مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتريلا بأسيوط

سائق مخمور

نتيجة لذلك، تم نقل ريبيرو إلى مستشفى بلدية كامبوليمبو بالبرازيل، حيث توفي متأثرا بجراحه، لكن صديقته أصيبت بكسر في الكتف وكدمات في الرأس والقدمين.

وأجرى ضابط الشرطة اختبارا للكحول للسائق ليظهر أنه كان تحت تأثير الكحول، كما تم العثور على كمية من الكحول في السيارة.

بعد الاستجواب، أخبرهم أنه لا يتذكر القضية، لذلك تم اعتقاله وتقديمه إلى القاضي، الذي منحه الإفراج المؤقت.

وفي ظل ظروف الإفراج، يجب أن يظهر الرجل في المحكمة مرتين في الشهر، ولا يسمح له بمغادرة المنطقة التي يعيش فيها لأكثر من يوم و 8 ساعات، كما يجب عليه إخطار المحكمة بتغيير العنوان ويحظر عليه زيارة الحانات والنوادي الليلية وبيوت الدعارة وما إلى ذلك.

شاهد الفيديو:

https://www.dailymail.co.uk/video/news/video-3005025/Video-Fatal-moment-car-plows-kissing-couple-Brazil.html

مواد متعلقة

حادث تصادم يودي بحياة شخص ويصيب 20 آخرين في أكتوبر

مصرع مدرس وإصابة زوجته وابنته في حادث انقلاب سيارة ملاكى بسوهاج

بيان عاجل من وزارة النقل بشأن حادث ميل أحد الفنادق العائمة بالأقصر

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بالغنايم

إصابة سائقين في حادث اصطدام سيارتين بالمنشاه

إصابة شخصين إثر حادث تصادم بالشرقية

تحطم مروحية فوق منزل في حادث مروع (فيديو)

شاب يفقد حياته إثر حادث تصادم في بنها