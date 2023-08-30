رئيس الغردقة يتابع أعمال تطوير الشوارع ويناقش 13 طلبا للمواطنين

عقد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة ظهر اليوم بالقاعة الرئيسية بالمدينة اللقاء الأسبوعى مع المواطنين، بحضور سكرتير المدينة، وعدد من مديرى الإدارات المختصة بالوحدة، واستمع رئيس المدينة إلى 13 طلبا تنوع ما بين تحديد حدود لقطعة ارض وتصالح والتضرر من صاحب العقار ببناء دور مخالف وترخيص كشك وتسليم بلوكات بديل العشوائيات وغيرها من الطلبات و تم الرد على جميع الشكاوى واتخاذ الإجراءات لحلها طبقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك

يذكر أنه تقرر عقد اللقاء الاسبوعي مع المواطنين يوم الأربعاء من كل اسبوع على أن يتم تقديم الطلبات لإدارة خدمة المواطنين

كما كلف اللواء ياسر حماية رئيس المدينة اليوم قسم المشروعات بمتابعة اخر ما استجد من أعمال تركيب الانترلوك بشارع 27، وأعمال تركيب البرادورة بشارع الحجاز امام موقف الأقاليم .

كما استمرت المدينة بأعمال المرمات بالمنطقة خلف فرق الأمن،وأمام معرض اهلا مدارس والتي تحتاج إلى رفع كفاءة لحين ادراجها ضمن خطة التطوي

وتفقد اليوم اللواء ياسر حماية رئيس المدينة صباح اليوم وبرفقته اللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال الغردقة والمهندس أحمد كامل مدير التخطيط العمراني و مصطفى مرزوق مدير مكتب رئيس المدينة وحسن علي مدير مكتب رئيس الحي تقسيم الجوهرة بالأحياء وذلك لإعادة تخطيطه وتوصيل جميع المرافق به

وأكد رئيس المدينة على سرعة مخاطبة جميع الجهات المعنية للانتهاء من توصيل المرافق وخاصة الصرف الصحي وحل مشكلة المياه الجوفية

كما وجه ياسر بعمل مقترح لتخطيط المنطقة واستغلال جميع الفراغات بعمل اماكن ترفيهيه وملاعب لخدمة سكان المنطقة

وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بفتح قنوات للتواصل مع المواطنين ومتابعة التقسيمات الموجودة داحل المدن والتأكد من توفير المرافق بها

واستقبل اللواء ياسر حماية رئيس المدينة اليوم بمكتبه وفد كنسي ممثل في الانباايلاريون اسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر ، والقمص يؤنس اديب راعى الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر ، والقمص والاب مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة بكاتدرائية الأنبا شنودة ، والقس بشير وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب رئيس مدينة الغردقة متمنين دوام النجاح والتقدم لسيادته لما فيه خير وسلام الغردقة ومصرنا الحبيبة

ومن جانبه رحب رئيس المدينة بزيارة الانبا ايلاريون والوفد المرافق له ، مشيرا إلى عمق مشاعر المحبة والأخوة بين المصريين بمختلف فئاتهم وطوائفهم والتي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة