مصطفي محمد يتوج بجائزة أفضل لاعب في نانت لشهر أغسطس

توج الدولي المصري مصطفي محمد المحترف في صفوف نانت الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في فريقه خلال شهر أغسطس، وذلك بعدما قدم مستوي أكثر من رائع في الجولات الأولي من الدوري الفرنسي.

وتمكن مصطفى محمد في أولي جولات الدوري الفرنسي من تسجيل هدف أمام فريق تولوز مع بداية الموسم.

كما نجح مصطفى محمد في تسجيل هدفين لفريقه أمام منافسه موناكو في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في 3 مباريات بالمسابقة الفرنسية حتى الآن.

ليتواجد في وصافة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي خلف وسام بن يدر مهاجم موناكو (4 أهداف).

مصطفى محمد

وكان مصطفى محمد أنضم بشكل نهائي إلى صفوف نادي نانت قادما من جالطة سراي، بعدما قرر النادي الفرنسي تفعيل بعد شراءه بعدما قضى معهم الموسم الماضي على سبيل الإعارة.